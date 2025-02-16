Адвокаты просят снять арест с дома матери бывшего мэра Сочи Копайгородского

Представители защиты семьи Алексея Копайгородского, которого обвиняют в получении взятки и особо крупной растрате, просят снять обеспечительные меры с дома его матери Галины Копайгородской, а также вывести из-под ареста дом, подаренный фонду, где сейчас проживают дети из прифронтовых территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы курорта Ивана Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Дом матери экс-мэра достался ей от бабушки в 1965 году и был приватизирован в 1992 году, утверждают адвокаты. Господин Миронов также отметил, что у матери бывшего градоначальника четвертая стадия онкологии и «она вынуждена обивать пороги судов, пытаясь снять арест с дома».

Супруга бывшего мэра Янина Копайгородская также просит снять арест с дома, подаренного фонду, где сейчас проживают дети из прифронтовых территорий, сообщила ТАСС ее адвокат Елизавета Меткина.

В рамках расследования уголовного дела о получении взятки и особо крупной растрате Мещанский суд Москвы арестовал имущество семьи Копайгородских, а также продлил срок обеспечительных мер на ранее арестованные активы экс-чиновника и иных аффилированных с ним лиц. Следствие считает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, выступившей посредником, получил от сочинского коммерсанта крупную взятку, состоявшую в оказании услуг имущественного характера на более чем 43 млн руб., которая была сопряжена с вымогательством. Взамен, по данным СКР, мэр должен был создать предпринимателю благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство.

Супругов Копайгородских задержали прошлой осенью. В жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре провели более 50 обысков. Там изъяли деньги, ценности, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственный департамент МВД России также вменяет экс-мэру Сочи и его супруге хищение принадлежавших городу земельных участков. Вину фигуранты дела отрицают. Алексей Копайгородский содержится в СИЗО, а его супруга — под домашним арестом.

Татьяна Ручкина