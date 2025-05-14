Суд продлил арест супруги экс-мэра Сочи до середины августа

Мещанский суд Москвы продлил на три месяца, до 17 августа 2025 года, срок содержания под стражей Янины Копайгородской, супруги экс-главы города-курорта Сочи. Решение огласила председательствующая судья Варвара Оганова, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокаты Копайгородской ходатайствовали о смягчении меры пресечения, ссылаясь на статус подзащитной как ветерана СВО, наличие у нее троих малолетних детей и экономический характер инкриминируемых деяний. Суд отклонил просьбу защиты.

Супруге бывшего градоначальника предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний).

По данным следствия, в ноябре 2023 года Янина Копайгородская выступила посредником при получении ее мужем взятки от сочинского предпринимателя. Вознаграждение в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб. сопровождалось вымогательством. Взамен чиновник обещал создать партнеру благоприятные условия для развития бизнеса.

Уголовное преследование семьи Копайгородских началось после отставки Алексея Копайгородского с поста мэра Сочи в мае 2024 года и его ухода в добровольческий батальон в зону СВО. В сентябре экс-мэр был задержан по подозрению в особо крупном хищении бюджетных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому также продлили арест до 17 августа. Защитники обоих фигурантов заявили, что намерены обжаловать решение о продлении срока содержания под стражей.

Ранее, в октябре 2024 года, суд наложил арест на имущество и счета Янины Копайгородской. В ноябре фигурантку отправили под домашний арест, но в марте 2025 года меру пресечения ужесточили до содержания под стражей.

Анна Гречко