Глава МИД: Германия будет стремиться к повышению трат на оборону до 5% ВВП

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия поддерживает цель США по вопросу повышения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Берлин намерен стремиться к достижению этого уровня, добавил глава МИД. Сейчас показатель составляет 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханн Вадефуль

Фото: Umit Bektas / Reuters Йоханн Вадефуль

Фото: Umit Bektas / Reuters

Господин Вадефуль заявил о планах ФРГ после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Анталье, слова главы МИД приводит Der Spiegel. Министр не уточнил, когда власти намерены достичь цели. По информации Reuters, с 2025 года Минобороны Германии планирует увеличить расходы до более чем €60 млрд в год.

В проекте федерального бюджета ФРГ на 2025 год на оборонные расходы предлагалось выделить €53 млрд. 2 мая Reuters сообщало, что Марк Рютте предложил странам НАТО план увеличения оборонных расходов до 3,5% ВВП и иных расходов, связанных с безопасностью, до 1,5%.

По данным альянса, в 2024 году только 23 из 32 членов НАТО достигли целевого показателя 2% ВВП в части трат на оборону. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что альянсу необходимо повысить расходы на оборону до 5%. Польша тратит на оборону 4,12% от ВВП, что является самым высоким показателем среди стран альянса. За ней следуют Эстония (3,43%) и США (3,38%).

Подробнее о планах НАТО на оборону — в материале «Ъ».

Елизавета Шмакова