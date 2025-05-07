Reuters: Минобороны Германии планирует увеличить расходы на оборону на €60 млрд

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует с 2025 года увеличить расходы на оборону на более чем €60 млрд в год. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

«Министр обороны Германии Борис Писториус добивается резкого увеличения годового оборонного бюджета страны»,— пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, речь идет об увеличении бюджета на более чем €60 млрд.

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц еще во время электоральной кампании неоднократно заявлял, что на посту главы правительства будет добиваться увеличения расходов республики на оборону.

В проекте бюджета на 2025 год на оборонные расходы было выделено €53 млрд. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о расходах ФРГ на оборону в начале 2025 года, приводил цифру в €80 млрд.

Анастасия Домбицкая