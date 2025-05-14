Спецборт ВВС Бразилии прилетел в Москву

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково, передает «РИА Новости». Бразильский президент Лула да Силва сегодня говорил, что хочет лично попытаться убедить Владимира Путина поехать на завтрашние переговоры в Стамбул.

Господин Лула да Силва с 10 по 14 мая находился с государственным визитом в Китае. Кремль не анонсировал его визит в российскую столицу.

Провести прямые переговоры с украинцами 15 мая в Стамбуле предложил сам господин Путин. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет добиваться личной встречи с президентом России. Состав российской официальной делегации до сих пор неизвестен. The Washington Post писала, что в нее войдут глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Подробности — в публикации «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».