WP: Лавров и Ушаков войдут в российскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков будут участвовать в переговорах с представителями Украины в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил газете The Washington Post (WP) бывший высокопоставленный чиновник Кремля. Другие подробности не приводятся.

Согласно данным WP, помимо госсекретаря США Марко Рубио с американской стороны в Стамбул приедут спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф. Во вторник, 13 мая, президент США Дональд Трамп подтвердил визит в Стамбул только господина Рубио, остальных участников переговоров он назвал «официальными американскими лицами».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать состав российской делегации. По словам господина Пескова, информацию о переговорной группе можно будет обнародовать, когда соответствующее указание последует от главы государства Владимира Путина.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».