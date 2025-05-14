Ушаков прокомментировал возможность приезда Трампа в Стамбул

Помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал возможность приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где ожидаются переговоры России и Украины. Господин Ушаков заявил, у американского президента «серьезные дела» на Ближнем Востоке.

«Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке. И он занят серьезными делами там»,— сказал он в интервью Павлу Зарубину. Их беседу журналист опубликовал в Telegram.

Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины в Стамбуле завтра, 15 мая. Состав российской делегации официально неизвестен. The Washington Post писала, что в нее войдут Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. В администрации США говорили, что президент Дональд Трамп приедет в Стамбул, если туда прибудет господин Путин.

Подробности — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».