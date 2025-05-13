Госдума может запретить детям открывать счета в банках без согласия взрослых

Депутаты Госдумы сегодня приступят к рассмотрению законопроекта о защите детей от мошенников. Документ предлагает запретить банкам заключать договоры с подростками в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей. Об этом сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан»,— написал председатель Госдумы в Telegram-канале. Злоумышленники предлагают жертвам вознаграждение в несколько тысяч рублей и проводят через их карты миллионы. В таких случаях подростки неосознанно становятся дропперами и считаются соучастниками преступлений. Родители подростков об этих финансовых операциях, как правило, не знают, поясняет Вячеслав Володин.

2 мая правительство России внесло в Госдуму проект закона, который устанавливает уголовную ответственность для дропперов. Он предполагает, в частности, лишение свободы на срок до трех лет, штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные исправительные или принудительные работы за передачу доступа к карте мошенникам.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Дропам ужесточат наказание».