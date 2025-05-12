Индия возобновила полеты в 32 аэропорта

Индия открыла 32 аэропорта на севере и западе страны, закрытые на выходных из-за обострения конфликта с Пакистаном, передает телеканал News18. Изначально предполагалось, что ограничения будут действовать до четверга, 15 мая. Об их отмене уведомило управление аэропортов Индии и авиационные органы страны.

Конфликт между Индией и Пакистаном возобновился в ночь на 7 мая после того, как индийская армия нанесла удары по объектам «террористической инфраструктуры» на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира в рамках операции «Синдур». В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Игра в войну».