Эрдоган ведет «телефонную дипломатию» по поводу переговоров Москвы и Киева

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (AKP) сообщила, что президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет «телефонную дипломатию», в том числе с западными странами, по поводу прямых переговоров Москвы и Киева. Ранее господин Эрдоган согласился предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы сейчас с вами видим, что господин президент (Эрдоган.— "Ъ") после инициативы господина Владимира Путина ведет "телефонную дипломатию", в том числе с западными лидерами. Процесс идет, надо дождаться конкретики»,— сообщила пресс-служба AKP «РИА Новости».

В правящей партии добавили, что организация переговоров не должна занять много времени. По словам собеседника агентства, у Турции достаточно опыта в проведении подобных встреч, но «нужно дождаться конкретики от сторон».

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком, однако настоял на предварительном прекращении огня. Согласно инициативе Москвы, встреча должна пройти 15 мая в Стамбуле. Кремль сообщал, что Реджеп Тайип Эрдоган согласился предоставить площадку и помочь в организации переговоров.

Как мировые СМИ отреагировали на предложение Кремля — в публикации «Ъ».