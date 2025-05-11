Кремль: Путин и Эрдоган обсудили возобновление российско-украинских переговоров

Кремль прокомментировал телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Оба лидера подробно обсудили инициативу Москвы по возобновлению прямых переговоров между Украиной и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира»,— говорится в сообщении на сайте Кремля. Господин Эрдоган по итогам разговора отметил, что сейчас открылось окно возможностей для достижения мира на Украине.

Во время разговора стороны также выразили заинтересованность в расширении торгово-инвестиционных связей стран. Речь идет в том числе о совместных проектах в энергетике.

Президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сначала рассчитывает на прекращение огня с 12 мая. Владимир Путин говорил, что соглашения о перемирии можно будет достичь в ходе переговоров.