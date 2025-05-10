WSJ: Трамп признал, что достичь мира на Украине оказалось сложнее, чем он думал

Президент США Дональд Трамп растерян из-за неспособности быстро урегулировать конфликт на Украине, и это не дает ему спать по ночам. Об этом он рассказал своим спонсорам в гольф-клубе во Флориде на прошлой неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного участника встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

По словам собеседника WSJ, господин Трамп признал, что особенно трудно ему было вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Другой сложностью стал поиск путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Глава государства объяснил трудности тем, что стороны «воевали тысячу лет», добавил собеседник газеты. Так, урегулировать международные конфликты оказалось сложнее, чем он думал, сказал американский президент.

После вступления в должность в январе Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. После завершения этого срока в конце апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация будет усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы организовать переговоры России и Украины.

Подробнее о процессе урегулирования — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».

Елизавета Шмакова