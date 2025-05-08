Песков анонсировал длительные переговоры Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности предстоящих сегодня, 8 мая, переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам господина Пескова, ожидается длительное общение в разных форматах, в том числе один на один.

«Понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой, обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями. И потом еще отдельно лидеры (встретятся.— "Ъ") — у них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч. Поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно»,— рассказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину. Он опубликовал фрагмент их беседы в Telegram.

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву накануне для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Он пробудет в столице до 10 мая. Помимо него к 9 Мая ожидают более 20 руководителей разных стран. В частности, в столицу уже прилетели президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Подробности — в материале «Ъ» «Николас первый».