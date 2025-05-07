Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в московский аэропорт Шереметьево. В Москве он примет участие в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кадры прибытия президента показал телеканал «Россия 24». Президента сопровождает его супруга Силия Флорес.

Ранее в Кремле сообщили, что во время визита господина Мадуро в Москву, 7 мая, пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят расширение экономических связей, затронут культурно-гуманитарные вопросы, а также обменяются мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

По итогам встречи президенты подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает присутствие 29 иностранных лидеров на параде Победы 9 мая в Москве. Он добавил, что 34 страны должны направить в Москву министров обороны.