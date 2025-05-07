Цена российской нефти Urals упала ниже 50$ за баррель

Cтоимость российской нефти Urals опустилась ниже $50 за баррель в конце апреля, сообщает РБК со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus. С 30 апреля по 6 мая цена стабильно находилась на уровне около $49 за баррель. До этого Urals опускалась ниже $50 в начале апреля, но лишь на один день. Это минимальные показатели с 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Снизились цены и на другие сорта нефти. К $50 за баррель приблизилась, например, и премиальная нефть ESPO (BCTO). К $60 за баррель впервые с 2021 года приблизилась и Brent. Это произошло после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортные товары.

3 мая восемь стран ОПЕК+ решили увеличить объемы добычи в мае в три раза. Организация опубликовала план, согласно которому в мае и июне будет производить на 411 тыс. баррелей в сутки больше вместо планируемого увеличения на 135 тыс. баррелей в сутки.

30 апреля Минфин пересмотрел прогноз по цене российской нефти, снизив его с $69,7 до $56 за баррель. Из-за этого госбюджет может лишиться дополнительных нефтегазовых доходов в 1,8 трлн руб.

Подробнее об изменениях на рынке — в материале «Нефть диктует свои правила».

Екатерина Отрашкевич