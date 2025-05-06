Нефть диктует свои правила

Мировое падение цен на нефть заставило российское правительство пересмотреть механизм формирования бюджета. Кабинет министров может снизить порог бюджетного правила с $60 до $50 за баррель. По данным Bloomberg, это произойдет в следующем году. Минэкономразвития ожидает, что в этом году цена российской нефти составит $56 долларов за баррель вместо $66 годом ранее. Как следует из данных министерства, из-за резко подешевевшей нефти российский бюджет лишится почти 2,5 трлн руб., то есть почти четверти нефтегазовых доходов. Из-за этого дефицит может превысить 3 трлн руб., хотя ожидалось чуть больше одного 1 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Насколько оправданно ужесточение бюджетного правила? Эксперт Финансового университета и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что ситуация толкает правительство на решительные меры: «Мы недополучаем дохода в бюджет, и рубль слишком крепкий. Получается, что один из выходов был бы ослабить рубль, а бюджетное правило этому мешает, потому что по бюджетному правилу, если цена нефти ниже $60 за баррель, то Минфин должен из Фонда национального благосостояния, где деньги хранятся в том числе в валюте, эту валюту брать и продавать на внутреннем рынке.

Получается, что мы страдаем от того, что рубль крепкий, потому что мы нефть планировали продавать в рублевом выражении по 6,7 тыс. руб. за баррель, а сейчас торгуем в районе 5 тыс. руб.

Минфин как раз и просит: давайте сделаем так, чтобы я не должен был этого делать. Да, мы все равно в конце года изымем из ФНБ какие-то средства, но в течение года мы хотя бы не будем провоцировать дальнейшее укрепление рубля. Тогда у правительства будет больше пространства для маневра. То есть это вполне логичная стратегия, потому что мы сейчас стали заложниками собственных правил.

Риск в том, что мы здесь и сейчас увидим тогда увеличение дефицита бюджета. Но на самом деле это не так страшно, потому что все равно, как и в предыдущие годы, Минфин все равно в конце года будет закрывать дыру в бюджете. Ну и, с другой стороны, если рубль будет ослабевать, это традиционно приведет к подорожанию импорта. Широкие массы увидят это на ценниках, на полках буквально магазинов. Это может быть принято оперативно. Здесь не нужно пересматривать ключевые параметры бюджета, проводить секвестр через Госдуму. И ко второму полугодию мы вполне уже можем увидеть эти изменения».

Неделю назад снижение цены отсечения для нефти назвали назревшим в ЦБ. В понедельник, 5 мая, марка Brent опустилась до четырехлетнего минимума, но во вторник, 6 мая, цены на нефть скорректировались больше чем на 4%. Сейчас фьючерсы торгуются по $62,5 с за баррель. Впрочем, несмотря на колебания, ожидать возвращения к уровню выше $90 за баррель не приходится, уверен независимый эксперт Дмитрий Лютягин: «Тарифные войны со стороны США фундаментально негативно влияют на сырьевые площадки, в том числе и на углеводородное сырье, на нефть. Наблюдаемое снижение цен с $90 до $60 — это как раз влияние негативных ожиданий от пошлин.

Поэтому в моем прогнозе в этом году нефть будет чувствовать себя слабо, где-то от $50 до $70 за баррель. Это достаточно широкий коридор, в котором она будет существовать и, скорее всего, с тенденцией все-таки к снижению ниже $60 за баррель, даже учитывая те отскоки, которые мы наблюдаем последнюю, например, неделю. Если абстрагироваться от тех возможностей, которые есть у стран-членов ОПЕК и ОПЕК+ в части стабилизации цен, то есть можно отменить повышение объема добычи, то можно в принципе выработать дополнительные ограничения.

Если эта тенденция к снижению цены будет более явной, нужно будет действовать, в том числе и нашему правительству, именно искать резервы, за счет которых можно покрыть растущий дефицит в бюджете. Раньше этим резервом выступал Фонд национального благосостояния, сегодня, понимая, что он достаточно серьезно расходуется, надо рассматривать какие-то иные варианты восполнения дефицита бюджета. Первый — опустить курс рубля и на этом получить необходимый заработок. Второй источник — это налоги. Третья альтернатива — это заниматься заимствованием денежных средств на открытом рынке».

Тем временем страны ОПЕК+ заявляют об увеличении добычи топлива, начиная с июля. На этом фоне из-за роста предложения на рынке американский инвестиционный банк Goldman Sachs снова снизил ожидаемую среднегодовую стоимость нефти до $60 за баррель. При этом ЦБ установил официальный курс доллара на среду ниже 81 руб., американская валюта потеряла почти рубль.

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Анжела Гаплевская