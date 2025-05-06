Нефть диктует свои правила
Как снижение цен на сырье скажется на российском бюджете
Мировое падение цен на нефть заставило российское правительство пересмотреть механизм формирования бюджета. Кабинет министров может снизить порог бюджетного правила с $60 до $50 за баррель. По данным Bloomberg, это произойдет в следующем году. Минэкономразвития ожидает, что в этом году цена российской нефти составит $56 долларов за баррель вместо $66 годом ранее. Как следует из данных министерства, из-за резко подешевевшей нефти российский бюджет лишится почти 2,5 трлн руб., то есть почти четверти нефтегазовых доходов. Из-за этого дефицит может превысить 3 трлн руб., хотя ожидалось чуть больше одного 1 трлн руб.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Насколько оправданно ужесточение бюджетного правила? Эксперт Финансового университета и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что ситуация толкает правительство на решительные меры: «Мы недополучаем дохода в бюджет, и рубль слишком крепкий. Получается, что один из выходов был бы ослабить рубль, а бюджетное правило этому мешает, потому что по бюджетному правилу, если цена нефти ниже $60 за баррель, то Минфин должен из Фонда национального благосостояния, где деньги хранятся в том числе в валюте, эту валюту брать и продавать на внутреннем рынке.
Получается, что мы страдаем от того, что рубль крепкий, потому что мы нефть планировали продавать в рублевом выражении по 6,7 тыс. руб. за баррель, а сейчас торгуем в районе 5 тыс. руб.
Минфин как раз и просит: давайте сделаем так, чтобы я не должен был этого делать. Да, мы все равно в конце года изымем из ФНБ какие-то средства, но в течение года мы хотя бы не будем провоцировать дальнейшее укрепление рубля. Тогда у правительства будет больше пространства для маневра. То есть это вполне логичная стратегия, потому что мы сейчас стали заложниками собственных правил.
Риск в том, что мы здесь и сейчас увидим тогда увеличение дефицита бюджета. Но на самом деле это не так страшно, потому что все равно, как и в предыдущие годы, Минфин все равно в конце года будет закрывать дыру в бюджете. Ну и, с другой стороны, если рубль будет ослабевать, это традиционно приведет к подорожанию импорта. Широкие массы увидят это на ценниках, на полках буквально магазинов. Это может быть принято оперативно. Здесь не нужно пересматривать ключевые параметры бюджета, проводить секвестр через Госдуму. И ко второму полугодию мы вполне уже можем увидеть эти изменения».
Неделю назад снижение цены отсечения для нефти назвали назревшим в ЦБ. В понедельник, 5 мая, марка Brent опустилась до четырехлетнего минимума, но во вторник, 6 мая, цены на нефть скорректировались больше чем на 4%. Сейчас фьючерсы торгуются по $62,5 с за баррель. Впрочем, несмотря на колебания, ожидать возвращения к уровню выше $90 за баррель не приходится, уверен независимый эксперт Дмитрий Лютягин: «Тарифные войны со стороны США фундаментально негативно влияют на сырьевые площадки, в том числе и на углеводородное сырье, на нефть. Наблюдаемое снижение цен с $90 до $60 — это как раз влияние негативных ожиданий от пошлин.
Поэтому в моем прогнозе в этом году нефть будет чувствовать себя слабо, где-то от $50 до $70 за баррель. Это достаточно широкий коридор, в котором она будет существовать и, скорее всего, с тенденцией все-таки к снижению ниже $60 за баррель, даже учитывая те отскоки, которые мы наблюдаем последнюю, например, неделю. Если абстрагироваться от тех возможностей, которые есть у стран-членов ОПЕК и ОПЕК+ в части стабилизации цен, то есть можно отменить повышение объема добычи, то можно в принципе выработать дополнительные ограничения.
Если эта тенденция к снижению цены будет более явной, нужно будет действовать, в том числе и нашему правительству, именно искать резервы, за счет которых можно покрыть растущий дефицит в бюджете. Раньше этим резервом выступал Фонд национального благосостояния, сегодня, понимая, что он достаточно серьезно расходуется, надо рассматривать какие-то иные варианты восполнения дефицита бюджета. Первый — опустить курс рубля и на этом получить необходимый заработок. Второй источник — это налоги. Третья альтернатива — это заниматься заимствованием денежных средств на открытом рынке».
Тем временем страны ОПЕК+ заявляют об увеличении добычи топлива, начиная с июля. На этом фоне из-за роста предложения на рынке американский инвестиционный банк Goldman Sachs снова снизил ожидаемую среднегодовую стоимость нефти до $60 за баррель. При этом ЦБ установил официальный курс доллара на среду ниже 81 руб., американская валюта потеряла почти рубль.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".