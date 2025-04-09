Нефть марки Brent подешевела до $60,2 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась почти до $60 за баррель впервые с 25 марта 2021 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 8:09 по московскому времени, цена падает на $2,6 (4,14%), до $60,22 за баррель. На 9:14 зафиксирован незначительный рост — до $61,28.

Майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к 8:09 на $2,71 (4,55%), до $56,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,12 (1,85%), до $59,58 за баррель. С начала года цены на нефть упали почти на 20%.

Нефть продолжает дешеветь на фоне введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, а также ответных тарифов Китая. С 9 апреля пошлины США на товары из КНР составляют 104%, контртарифы — 34%. Спад мировой торговли из-за введенных ограничений подтвердила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, основной опасностью торговой войны США и КНР для российской экономики может стать снижение мировых цен на нефть.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил пошлины 10–50% на импорт из 185 стран. Вчера господин Трамп заявил, что введенные им пошлины приносят стране по $2 млрд ежедневно. Теперь, по его словам, более 70 государств готовы договариваться с Вашингтоном о тарифах.

Подробнее — в материале «США и Китай померятся тарифами».

Екатерина Отрашкевич