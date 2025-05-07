Песков прокомментировал запрет стран Балтии пропустить самолет Вучича в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдной» политику стран Балтии, которые, по информации СМИ, не разрешили перелет самолета президента Сербии Александра Вучича в Россию через свое воздушное пространство.

«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства,— сказал господин Песков.— Проецируют эту политику даже на своих коллег по европейским делам». По словам господина Пескова, это говорит о том, что в ЕС «воочию воззревают очень сильные противоречия».

Сербские СМИ ранее сообщали, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в своем воздушном пространстве спецборта президента Сербии Александра Вучича. По сведениям Kurir, Литва объяснила запрет «техническими и дипломатическими обстоятельствами». Власти Латвии же посчитали основанием для отказа «политическую чувствительность цели» полета.

6 мая Кремль анонсировал приезд 29 иностранных лидеров на парад Победы 9 мая. На высшем уровне, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены «на достаточно высоком уровне».

О ситуации с участием Александра Вучича в параде в Москве читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая