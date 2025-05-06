Келлог: Киев хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта. По его словам, Киев предлагает создать 30-километровую демилитаризованную зону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters Спецпосланник президента США Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters

«Они сказали буквально следующее: мы отступаем на 15 км, и (Россия.— "Ъ") отступает на 15 км. В итоге получается 30-километровая зона, за которой можно будет реально наблюдать»,— сказал Кит Келлог в эфире Fox News (цитата по «РИА Новости»).

По словам спецпосланника, Украина уже сегодня готова ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Он уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море.

«Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня — президент Трамп, если Путин согласится»,— добавил Кит Келлог.

Ранее президент России Владимир Путин объявил прекращение боевых действий с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая в честь празднования 80-летия Победы.

Президент РФ подтвердил готовность РФ к переговорам с Украиной без предварительных условий. Как уточнили в Кремле, Москва ждет от Киева сигнала о готовности возобновить переговоры.

О попытках урегулирования российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Крым — ваш».