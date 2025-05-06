Напавший на полицейских в Махачкале признал вину

Раненый участник перестрелки с сотрудниками полиции в Махачкале признал вину, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Дагестану. Он рассказал детали нападения. Другие подробности не приводятся.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Погибли двое полицейских. Еще двух госпитализировали, их состояние оценивают как стабильно тяжелое. Также пострадали трое гражданских, включая 17-летнюю девушку. Семьям погибших и пострадавших выплатят по 1 млн руб. и 500 тыс. руб. соответственно.

В нападении участвовали два злоумышленника. Позже стало известно, что они инсценировали ДТП, чтобы заманить сотрудников ГАИ в засаду. Один преступник погиб, второго госпитализировали. Против них возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), угоне без цели хищения (ст. 166 УК), хищении оружия (ст. 226 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). По мнению спецслужб, нападавшие были членами «спящей ячейки», которую могли курировать из заграницы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полиция разбудила "спящую ячейку"».

Никита Черненко