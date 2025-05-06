Один из напавших на полицейских в Махачкале находится в больнице

В следственном управлении СКР по Дагестану сообщили, что один из двух нападавших на сотрудников полиции в Махачкале жив. Сейчас он находится в больнице. Накануне в МВД говорили, что оба преступника ликвидированы.

«Один из нападавших был ликвидирован, другой ранен, находится в медучреждении»,— рассказала «РИА Новости» представительница ведомства.

Вчера, 5 мая, злоумышленники инсценировали ДТП, чтобы заманить сотрудников ГАИ в засаду. Двое сотрудников полиции погибли, еще двое были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Семьям погибших при перестрелке выплатят по 1 млн руб., пострадавшим — до 500 тыс. руб.

Подробности инцидента — в материале «Ъ» «Полиция разбудила "спящую ячейку"».