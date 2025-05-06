В Минздраве рассказали о состоянии раненных в Махачкале полицейских

Состояние двух полицейских, раненных в результате вооруженного нападения в Махачкале, остается стабильно тяжелым. Об этом рассказала «РИА Новости» руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

ЧП случилось 5 мая. Преступники инсценировали ДТП, чтобы заманить в засаду сотрудников ГАИ. Как сообщил «Ъ» источник в силовых структурах, в момент оформления аварии двое мужчин с огнестрельным оружием и ножом, улучив момент, напали на полицейских. Двое сотрудников полиции погибли. Нападавшие были нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ» «Полиция разбудила "спящую ячейку"».