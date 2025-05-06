Семьям погибших при перестрелке в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьи погибших в перестрелке в Махачкале полицейских получат по 1 млн руб. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести ранений, выплатят до 500 тыс. руб. Средства выделят из регионального соцфонда «Все вместе».

«Никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали — мы с ними, мы скорбим и сделаем все, чтобы поддержать их в это тяжелое время»,— прокомментировал господин Меликов в Telegram.

Перестрелка произошла вчера, 5 мая. Злоумышленники инсценировали ДТП, чтобы заманить сотрудников ГАИ в засаду. Погибли двое сотрудников полиции. Двое нападавших были нейтрализованы силовиками. Еще два полицейских госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Полиция разбудила "спящую ячейку"».