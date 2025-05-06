В Анапе собрали 19 тонн нефтесодержащей смеси с пляжей и морского дна

Спасатели МЧС России 5 мая собрали 19 т нефтесодержащей смеси мазута, песка и воды в Анапе. Основные работы проводились в районе устья реки Можепсин, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Водолазы МЧС России вручную извлекли со дна Черного моря 104 мешка с нефтеотходами общим весом около 5,2 т. Еще 13,8 т водно-мазутной смеси удалось собрать с помощью эжекторных установок возле причала пляжа «Эра».

При благоприятных погодных условиях очистка морского дна от загрязнений ведется ежедневно. Всего в Анапе и Темрюкском районе уже ликвидировано 643 тонны песчано-мазутной смеси.

Днем ранее муниципальные команды Краснодарского края не зафиксировали новых загрязнений побережья курорта мазутом по итогам ежедневного мониторинга. Осмотр проводился на закрепленных участках пляжей.

Очистку побережья курорта от остатков нефтепродуктов планируют завершить до 13 мая. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пляжи Анапы и Темрюкского района сейчас непригодны для купания, однако качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует действующим санитарным нормам.

Эксперты туристической отрасли утверждают, что крушение танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, произошедшее 15 декабря 2024 года, серьезно не повлияет на предстоящий курортный сезон на побережье Краснодарского края. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, «ежедневно тысячи людей покупают путевки на летний отдых в Анапе».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что группировку водолазов, занимающихся поиском и подъемом мазута, увеличат до 159 человек. По состоянию на май 2025 года численность специалистов достигла 125.

Нурий Бзсежев