На пляжах Анапы 5 мая не выявили новых выбросов мазута

Муниципальные команды Краснодарского края не зафиксировали новых загрязнений побережья Анапы мазутом по итогам ежедневного мониторинга 5 мая. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Осмотр проводился на закрепленных участках пляжей. В частности, команда Красноармейского района обследовала территорию между сел Витязево и станицей Благовещенской. Сотрудники Абинского района продолжили работы на Центральном пляже Анапы, а команда из Староминского района очистила береговую линию в районе базы отдыха «Ростовчанка» в Благовещенской.

Неделей ранее, 27 апреля, на пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Незначительные загрязнения выявили на участках между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в районе отеля «Пляжный поселок», пляжа у базы отдыха «Динамо» и на территории пляжа «Витязь».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что работы по очистке побережья курорта от остатков мазута планируют завершить до 13 мая. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пляжи Анапы и Темрюкского района сейчас непригодны для купания, однако качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует действующим санитарным нормам.

Кроме того, эксперты туристической отрасли заявили, что крушение танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, произошедшее 15 декабря 2024 года, серьезно не скажется на предстоящем курортном сезоне на побережье Краснодарского края. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, ежедневно тысячи людей покупают путевки на летний отдых в Анапе.

Анна Гречко