Главные новости 3 мая. Кавказ

В Ставропольском крае 3 мая в 3:49 была объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил об отмене беспилотной опасности в 7:47.

На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал глава края Владимир Владимиров.

В Ставрополе пьяный водитель автомобиля «Лада Калина» устроил аварию, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Конкурсный управляющий ООО «Милий сад» Тимур Пшуков объявил о повторных электронных торгах по продаже сельскохозяйственного предприятия. Начальная стоимость комплекса — 206 млн руб.

Акция «Бессмертный полк» в Ставропольском крае состоится как в форме шествия, так и в виртуальном формате.

Четыре человека арестованы по подозрению в нападении на сотрудников правоохранительных органов на кладбище в Зеленокумске.

Число самозанятых в Ставропольском крае достигло 200 тыс. человек, увеличившись за год на 40 тыс. За первый квартал 2025 годам показатель вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.