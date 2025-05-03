На Ставрополье число самозанятых выросло на 40 тысяч за год

Число самозанятых в Ставропольском крае достигло 200 тыс. человек, увеличившись за год на 40 тыс. За первый квартал 2025 годам показатель вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Край развивается как курорт и как житница. С каждым годом растет потребность в услугах и товарах, которые могут предлагать местные жители. Поэтому число начинающих предпринимателей постоянно увеличивается»,— прокомментировал министр экономического развития региона Антон Доронин.

Тат Гаспарян