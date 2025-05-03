Пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Ставрополе

В Ставрополе пьяный водитель автомобиля «Лада Калина» устроил аварию, в которой пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По предварительным данным, 2 мая около 22:00 на проспекте Кулакова водитель «Лады» столкнулся с движущимся в том же направлении автомобилем «Киа Рио».

В результате происшествия пострадали водитель и трое пассажиров иномарки: 40-летний мужчина, 39-летняя женщина и дети в возрасте 7 и 8 лет.

По факту автоаварии проводится проверка.

Тат Гаспарян