Четырех человек арестовали за избиение полицейских на кладбище в Зеленокумске

Четыре человека арестованы по подозрению в нападении на сотрудников правоохранительных органов на кладбище в Зеленокумске Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 июня»,— говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 29 апреля на городском кладбище, где стражи порядка сделали замечание группе граждан, употреблявших алкоголь в общественном месте. Нарушители проигнорировали законные требования полицейских, проявили агрессию и оказали сопротивление.

В результате конфликта три сотрудника полиции получили повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибленных ран лица и головы.

Советский межрайонный следственный отдел СК России по Ставропольскому краю расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти). Пятый участник нападения пока не найден, его поиски продолжаются. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу.

Тат Гаспарян