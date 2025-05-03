На Ставрополье Бессмертный полк пройдет в двух форматах в год 80-летия Победы

В Ставропольском крае акция «Бессмертный полк» в год 80-летия Победы состоится как в форме шествия, так и в виртуальном формате. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

«Приглашаю присоединиться и рассказать о своих родных ветеранах всей стране и миру»,— написал глава региона.

В День Победы по улицам региона пройдут колонны «Бессмертного полка». По поручению губернатора фото героев для штендеров можно распечатать в любом МФЦ региона.

Для участия в виртуальном марше необходимо до 6 мая загрузить фотографию и информацию о ветеране на официальном сайте мероприятия. Также доступны мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция онлайн-марша запланирована на 9 мая.

Тат Гаспарян