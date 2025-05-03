Сельхозпредприятие в Кабардино-Балкарии выставили на аукцион за 206 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Милий сад» Тимур Пшуков объявил о повторных электронных торгах по продаже сельскохозяйственного предприятия. Начальная стоимость комплекса — 206 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Прием заявок на участие в торгах завершится 7 мая, торги стартуют 16 мая. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены лота.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Милий сад» зарегистрирован в 2011 году в городе Прохладный (КБР). Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Учредитель общества — Хасан Хутатов. Выручка предприятия за 2024 год составила 1,9 млн руб., размер прибыли не указан.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в марте 2022 года вынес решение о признании сельскохозяйственного предприятия ООО «Милый сад» банкротом. Инициатором процедуры несостоятельности выступило ПАО Сбербанк, требовавшее погашения задолженности в размере 77,1 млн руб.

Тат Гаспарян