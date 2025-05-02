Рубио исключил восстановление Украины в границах 2014 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, Украина не сможет отбросить Россию на позиции, которые она занимала в 2014 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Россия в свою очередь не сможет занять всю территорию Украины, добавил господин Рубио. «Это война, у которой нет военного решения»,— сказал он в интервью Fox News (цитата по сайту Госдепа США).

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп с начала своего президентского срока прилагал все усилия для урегулирования конфликта. При этом администрация бывшего президента США Джо Байдена ничего не делала в этом направлении, утверждает Марко Рубио.

Вчера, 1 мая, в МИД РФ заявили, что Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года. Список предложений США по российско-украинскому урегулированию предполагает признание Крыма частью РФ де-юре, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — российской территорией де-факто. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина согласна на территориальные требования России.

О позиции США — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».