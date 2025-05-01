«Звезда»: представитель США может посетить парад Победы в Москве

США могут быть представлены на параде Победы в Москве на высоком уровне, сообщает «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Телеканал не исключает, что речь идет об участии в мероприятии госсекретаря США Марко Рубио. В американском Белом доме пока никак не комментировали эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство сцены и зрительских трибун на Красной площади

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Строительство сцены и зрительских трибун на Красной площади

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кремль говорил, что на парад приедут более 20 глав государств и правительств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на 9 Мая нет. В числе ожидающихся гостей — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо. Глава европейской дипломатии Кая Каллас требовала от стран—кандидатов в Евросоюз не участвовать в мероприятии.

Подробнее о позиции Евросоюза — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».