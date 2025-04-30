Кремль подтвердил участие лидера КНР в параде Победы в Москве

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин приедет на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agence Kampuchea Press / Reuters, Agence Kampuchea Press / Handout / Reuters Фото: Agence Kampuchea Press / Reuters, Agence Kampuchea Press / Handout / Reuters

«Лидера Китая мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си»,— рассказал представитель Кремля на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС). Он добавил, что российские власти придают этому визиту большое значение.

Кремль анонсировал приезд на парад Победы в Москве более 20 глав государств и правительств. Изначально ожидался визит премьер-министра Индии Нарендры Моди, но он не приедет. О планах посетить российскую столицу также говорили премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Армении Никол Пашинян. Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от стран—кандидатов в ЕС не участвовать в мероприятии.

Подробности — в публикации «Ъ» «Перетягивание парада».