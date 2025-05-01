Главные новости к утру 1 мая

США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, в рамках которого создается инвестиционный фонд реконструкции Украины. В опубликованном на сайте Минфина США сообщении также приводятся слова министра финансов Скотта Бессента о том, что соглашение — «сигнал» для России о том, что администрация президента США Дональда Трампа «привержена мирному процессу».

Умер профессор кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Грызунов, стало известно «Ъ». В 1994–1995 годах он возглавлял Государственный комитет по делам печати.

В Евросоюзе считают, что Белый дом рассматривает возможность выйти из переговорного процесса о мире на Украине, «потому что это оказалось сложно» для администрации США. Евросоюз готовит план действий на случай, если Соединенные Штаты действительно оставят Украину и отменят часть санкций против России.

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков стал новым заместителем министра природных ресурсов и экологии. На посту господин Марков будет курировать департамент леса и координировать Рослесхоз.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вызвал у администрации Соединенных Штатов разочарование своим подходом к переговорам с Россией. Как рассказали собеседники The New York Post, господин Уиткофф принимал участие во встречах с президентом России Владимиром Путиным в одиночку. По их словам, иногда спецпосланник пользовался услугами переводчиков Кремля, что является нарушением дипломатической процедуры.

Старейшая жительница планеты монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас скончалась в возрасте 116 лет. Статус самой пожилой жительницы Земли Ина Канабарру Лукас получила после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей также 116 лет.