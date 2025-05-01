NYP: администрация США разочарована подходом Уиткоффа к переговорам с Россией

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вызвал у администрации Соединенных Штатов разочарование своим подходом к переговорам с Россией. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, господин Уиткофф принимал участие во встречах с президентом России Владимиром Путиным в одиночку. По их словам, иногда спецпосланник пользовался услугами переводчиков Кремля, что является нарушением дипломатической процедуры.

В издании уточнили, что Владимир Путин не присутствовал на встрече в пятницу в одиночку – его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

После прошедших 25 апреля переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что во время трехчасовой беседы господа Путин и Уиткофф, в частности, обсуждали возобновление прямых переговоров России и Украины. По его словам, встреча сблизила позиции Москвы и Вашингтона. Сам господин Уиткофф добавил, что остался впечатлен Московским Кремлем.