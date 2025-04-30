ЕС готовит «план Б» на случай, если США выйдут из переговоров о мире на Украине

В Евросоюзе считают, что Белый дом рассматривает возможность выйти из переговорного процесса о мире на Украине, «потому что это оказалось сложно» для администрации США. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Евросоюз готовит план действий на случай, если Соединенные Штаты действительно оставят Украину и отменят часть санкций против России.

Госпожа Каллас добавила, что некоторые члены ЕС хотели бы восстановить отношения с Москвой. «В некоторых странах-членах ведутся подобные дискуссии и, возможно, там надеются, что нам не придется больше всерьез поддерживать Украину... Однако это ложная надежда, поскольку российские военные инвестиции достигают 9% ВВП страны»,— сказала она в интервью Financial Times.

Кроме того, в Еврокомиссии обеспокоены, что этим летом ЕС может и не продлить срок действия антироссийских санкций из-за позиции Венгрии. Госпожа Каллас заявила, что Брюссель поддерживает диалог с Вашингтоном и другими союзниками Украины. Это нужно, чтобы сохранять санкции против России.

Сегодня, 30 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений России и Европы. Он сказал, что когда-нибудь стороны снова установят контакт друг с другом. В феврале о возобновлении связей заявлял министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Такой же позиции придерживаются премьер Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.