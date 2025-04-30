В Киржачском районе после детонации боеприпасов запретили посещать леса

Правительство Владимирской области сообщило, что с сегодняшнего дня действует запрет на посещение лесов Киржачского района в радиусе 10 км от воинской части. На прошлой неделе там сдетонировали боеприпасы.

О подписании соответствующего приказа говорится в сообщении регионального министерства лесного хозяйства. Ведомство уточнило, что на территорию в радиусе 10 км от военной части также запрещено въезжать на автомобилях. Запрет действует до особого распоряжения.

Ранее правительство региона также постановило выделить 27,44 млн руб. для выплат жителям Киржачского района. Еще 2,3 млн руб. будут направлены на организацию питания и содержания пунктов временного размещения.

22 апреля в воинской части вблизи поселка Барсово произошел взрыв, после чего началась детонация боеприпасов на складе. Власти региона объявили эвакуацию из близлежащих населенных пунктов, в них проживало около 2 тыс. человек. 25 апреля большинству из них разрешили вернуться в свои дома. Заявки на получение компенсаций за поврежденное жилья отправили более 1 тыс. человек.

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