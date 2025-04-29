Больше тысячи жителей Владимирской области обратились за выплатами после ЧС

Более 1 тыс. жителей Киржачского района, чье жилье было повреждено из-за детонации боеприпасов в воинской части в Барсово, подали заявки на получение компенсационных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Взрыв в воинской части произошел 22 апреля. Детонация боеприпасов продолжалась несколько дней. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали сотни людей.

28 апреля в районе состоялось заседание комиссии по ликвидации ЧС. На нем были приняты решения о начислении выплат жителям, чье имущество было повреждено боеприпасами. Согласно сообщению облправительства, жителям населенных пунктов, на территории которых был введен режим ЧС, выплатят по 10 тыс. руб. вне зависимости от наличия повреждений. В поврежденных домах установят окна и восстановят коммуникации.

Областные выплаты будут начисляться на семью в размере 75 тыс. руб. при частичной утрате предметов первой необходимости (мебель, телевизор, предметы приготовления пищи и т. д.), при полной утрате — 150 тыс. руб.

Днем 22 апреля в воинской части, расположенной в Киржачском районе Владимирской области, произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов. МЧС и муниципальные власти провели эвакуацию из поселков в радиусе 5 км от воинской части: Барсово, Мирный, Першино, Храпки, Дубки и Грибаново. В них проживало около 2 тыс. человек. В Киржачском районе организовали ПВР на базе пяти школ и двух домов культуры. По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, там приняли около 500 человек, остальные разместились у родственников.

О произошедшем в Киржачском районе — в материале «Ъ» «Я подумал, что солнце взорвалось».

Полина Мотызлевская