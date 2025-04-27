Кредиторы МУП «Лазаревское СРСУ» подадут в суд на управляющего

Администрация Сочи, выступающая в роли конкурсного кредитора МУП «Лазаревское СРСУ», инициировала общее собрание кредиторов, на котором было принято решение обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с целью отстранении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего банкрота Аслана Ахтаова. Решения связано с якобы ненадлежащим исполнением возложенных на управляющего обязанностей, говорится в сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В чем именно заключается ненадлежащее исполнение господином Ахтаовым обязанностей конкурсного управляющего — в сообщении не указано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В системе «КАД Арбитр» указано, что в июле 2014 года ООО «Кубань-Химпродукт» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании муниципального унитарного предприятия Сочи «Лазаревское специализированное ремонтно-строительное управление» (МУП «Лазаревское СРСУ») несостоятельным. Согласно судебному акту, задолженность должника перед заявителем составляла 455,9 тыс. руб. основного долга и 78,8 тыс. руб. финансовых санкций, со сроком возникновения основного долга более трех месяцев. Тогда в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения.

12 марта 2015 года МУП было отказано в назначении процедуры внешнего управления, предприятие было признано банкротом. К тому моменту в реестр требований кредиторов уже были внесены требования на общую сумму 42,6 млн руб., в том числе 39 млн руб. основного долга.

Аслан Ахтаов является конкурсным управляющим МУП «Лазаревское СРСУ» с мая 2016 года. В настоящее время срок конкурсного производства банкрота продлен до 21 июня 2025 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Лазаревское СРСУ» зарегистрировано в 1993 году в Лазаревском. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и магистралей. Учредителем является департамент имущественных отношений администрации Сочи. Уставный капитал предприятия — 132,4 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко