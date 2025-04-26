Главные новости за 26 апреля. Кубань, Крым и Адыгея

Полиция Новороссийска начала проверку по факту конфликта между руководителем местного отделения партии «Новые люди» Арменом Асатряном и участником праймериз «Единой России» Игорем Решетниковым. Как утверждает Армен Асатрян, Игорь Решетников вместе с другим мужчиной якобы напал на него у администрации Центрального района Новороссйиска.

Участник специальной военной операции из Новороссийска получил единовременную выплату в размере 500 тыс. руб. после вмешательства прокуратуры.

ФКУ «Черноморье» заключило контракт на ремонт участка федеральной автомагистрали А-146 Краснодар-Верхнебаканский в Абинском районе, сообщили в пресс-службе компании. По проекту будет обновлено около 10 км трассы — отрезок с 88-го по 97-й км, проходящий через территорию Абинска (объездная дорога).

Глава Краснодара, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Наумов подал документы в организационный комитет по проведению предварительного голосования в городскую Думу Краснодара восьмого созыва. Мэр примет участие в процедуре по определению претендентов по партийному списку, который будет представлен на выборах в городской парламент в сентябре 2025 года.

Краснодар начал праздничное оформление к 80-летию Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на главной городской площади установили скульптура «Родина-мать».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти 29-летнего сочинца в 2016 году.