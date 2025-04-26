Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти жителя Сочи от передозировки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти 29-летнего сочинца в 2016 году. Об этом сообщил Информационный центр СКР.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Тело молодого человека было обнаружено девять лет назад вблизи центрального пляжа Сочи. Согласно материалам дела, гибель наступила от передозировки психотропными препаратами. Родственники погибшего полагают, что к трагедии могли быть причастны его знакомые и сожительница, имевшие перед ним долговые обязательства.
Изначально Следственное управление СК России по Краснодарскому краю расследовало уголовное дело, но впоследствии его прекратили. Не согласившись с этим решением, близкие умершего обратились в Информационный центр СКР.
После обращения родственников Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование.