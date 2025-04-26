В Абинском районе отремонтируют 10 км федеральной трассы А-146

ФКУ «Черноморье» заключило контракт на ремонт участка федеральной автомагистрали А-146 Краснодар-Верхнебаканский в Абинском районе,сообщили в пресс-службе компании. По проекту будет обновлено около 10 км трассы — отрезок с 88-го по 97-й км, проходящий через территорию Абинска (объездная дорога)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Специалисты переустроят дорожное полотно, отремонтируют существующие примыкания, нанесут горизонтальную разметку из термопластика, а также заменят и восстановят дорожные знаки. Завершение работ и ввод обновленного участка в эксплуатацию намечены не позднее 15 ноября 2026 года.

Пресс-служба ФКУ «Упрдор Черноморье» рекомендует водителям при планировании маршрута учитывать информацию о проводимых ремонтных работах и при необходимости выбирать альтернативные пути объезда данного участка.

Лия Пацан