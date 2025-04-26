На главной городской площади Краснодара установили скульптуру «Родина-мать»

Краснодар начал праздничное оформление к 80-летию Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на главной городской площади установили скульптура «Родина-мать». Здесь же монтируют декоративные элементы: со стороны улицы Красной возводят 30-метровую инсталляцию «Самолетики», а на шести опорах закрепят праздничные консоли в форме Георгиевских лент с красными флагами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Всего до конца апреля в городе установят 34 арт-объекта. 9 мая на центральной площади поднимут копию знамени Победы размером 1015 метров. В ближайшее время появятся шесть инсталляций «Память Победы» с информацией о ключевых сражениях Великой Отечественной войны.

Арт-объекты «Звезда Победы» разместят у Вечного огня, перед зданием краевой администрации и на Пушкинской площади. Парадные инсталляции установят также перед памятником 13 тыс. краснодарцев-жертвам фашистского террора в Чистяковской роще и в сквере имени Жукова.

По всему городу расположат 70 конструкций с флагами. На более чем семи тысячах опор электроосвещения появятся флаги и символика Победы. Общественные здания и торговые центры украсят государственными флагами России, Кубани, Краснодара и копиями Знамени Победы.

На домах, где проживают ветераны войны, размещают памятные таблички.

Лия Пацан