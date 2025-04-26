Прокуратура помогла участнику СВО из Новороссийска получить 500 тысяч рублей
Участник специальной военной операции из Новороссийска получил единовременную выплату в размере 500 тыс. руб. после вмешательства прокуратуры.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
По данным пресс-службы надзорного ведомства, городское управление социальной защиты населения отказало бойцу в выплате из-за отсутствия официальной регистрации в Краснодарском крае. Представители прокуратуры установили, что на момент заключения контракта военнослужащий фактически проживал в Новороссийске вместе с семьей. В связи с этим прокуратура направила в суд заявление об установлении данного юридического факта.
Требования надзорного органа судом удовлетворены.