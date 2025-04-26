Полиция Новороссийска проверяет данные о драке между кандидатами в депутаты

Полиция Новороссийска начала проверку по факту конфликта между руководителем местного отделения партии «Новые люди» Арменом Асатряном и участником праймериз «Единой России» Игорем Решетниковым. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

«Заявление зарегистрировано в УМВД России по городу Новороссийску, по данному факту проводится проверка», — прокомментировали в региональном главке МВД.

Как утверждает Армен Асатрян, Игорь Решетников вместе с другим мужчиной якобы напал на него у администрации Центрального района Новороссйиска. Потерпевший обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

По словам пострадавшего, инцидент не связан с политической деятельностью, а произошел на почве бизнес-разногласий.

Политический обозреватель Андрей Гусий сообщил, что Игорь Решетников написал заявление об исключении его из списка кандидатов предварительного голосования «Единой России». «Да, политической подоплеки в драке нет. А вот политические последствия – налицо. О политической карьере можно смело забыть»,— написал Андрей Гусий в своем Telegram-канале.

Наталья Решетняк