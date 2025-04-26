Главные новости к утру 26 апреля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четвертый раз за последние три месяца посетил Россию. Он встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры продлились около трех часов. Политики обсуждали возобновление прямых переговоров между представителями России и Украины, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Стали известны детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине. США готовы признать Крым частью территории России. Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон предложено считать российской территорией де-факто.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина очень близки к тому, чтобы договориться друг с другом. Он призвал представителей сторон встретиться на «очень высоком уровне».

США ограничили помощь Украине в защите от кибератак, сообщил Bloomberg. Это связано с вмешательством Белого дома в работу Агентства США по международному развитию (USAID), которое финансировало киберзащиту Украины. У десятков украинских и американских специалистов по кибербезопасности были отменены или заморожены контракты.

Силы ПВО сбили за ночь 45 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Из них 27 — над территорией Курской области, 16 — над территорией Белгородской области, по одному — над территориями Ростовской и Липецкой областей.

В Ватикане около 250 тыс. человек пришли в собор Святого Петра, чтобы попрощаться с умершим папой римским Франциском. Сегодня понтифик будет похоронен.