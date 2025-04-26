Bloomberg: США ограничили помощь Украине в защите от кибератак

Контракты с десятками украинских и американских специалистов по кибербезопасности были отменены или заморожены. Это связано с вмешательством американских властей в работу Агентства США по международному развитию (USAID), которое финансировало защиту Украины от кибератак. О том, что США сокращают усилия по поддержке Украины в этой сфере, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме отмены контрактов, не были осуществлены запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для защиты инфраструктуры Украины, сообщили собеседники издания. Некоторые услуги теперь не реализуются согласно первоначальным планам, утверждают источники. Среди них — проект по укреплению Центральной избирательной комиссии страны, заявили собеседники агентства.

Финансирование США было крупнейшим источником поддержки кибербезопасности для Украины, заявили собеседники агентства. За последние пять лет USAID выделило более $200 млн на помощь в кибербезопасности Украине, сообщает Bloobmerg. Также стране предоставляли помощь Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.

В феврале стало известно, что администрация Дональда Трампа собирается аннулировать 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID). Из-за этого решения помощь США по всему миру сократится на $60 млрд. В марте госсекретарь Марко Рубио сообщил о закрытии 83% программ USAID.