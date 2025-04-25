Расходы бюджета Татарстана и мировое соглашение Ростеха с МВЕН

Общий объем расходов бюджета Татарстана в 2025 году достиг 107 млрд руб., из которых 44,6 млрд предусмотрено на национальные проекты. Федеральный центр выделит на эти цели 24,7 млрд руб.

Обнинское НПП «Технология» имени А.Г. Ромашина (в составе госкорпорации «Ростех») ведет переговоры о заключении мирового соглашения с компанией «МВЕН» по иску на сумму 80,5 млн руб.

В Татарстане стоимость подарочных наборов для новорожденных достигла 14 тыс. руб. Эти комплекты предназначены для семей с детьми, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в 15 073 руб.

В первом квартале 2025 года 19 муниципалитетов Татарстана столкнулись со снижением поступлений налога по упрощенной системе налогообложения (УСН). Несмотря на это, общая динамика налоговых сборов сохраняет положительный тренд. За отчетный период поступления налогов на совокупный доход достигли 5,6 млрд руб., причем 4,1 млрд из этой суммы пришлось на платежи по УСН.

Депутат Казанской городской думы Максим Леонтьев, инициировавший процедуру банкротства, имеет задолженность перед Ак Барс Банком в размере 193 млн руб. В ходе судебного заседания адвокат истца представил пакет документов, включающий справки о банковских счетах должника, подтверждение отсутствия судимостей и свидетельство о государственной регистрации, которые были приобщены к материалам дела.

Суд принял решение объявить перерыв в заседании. Представитель Леонтьева в своем выступлении подчеркнул, что у депутата отсутствует какое-либо имущество и дополнительные источники дохода, кроме заработной платы в качестве депутата.

За январь — март 2025 года консолидированный бюджет Татарстана пополнился на 161,2 млрд руб., при этом 140,1 млрд пришлось на налоговые и неналоговые поступления. Среди всех регионов России республика занимает четвертую позицию по объему собранных налоговых и неналоговых доходов.

Артём Дергунов