Ростех планирует заключить мировое соглашение с МВЕН по иску на 80,5 млн рублей

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в «Ростех») планирует заключить мировое соглашение с компанией «МВЕН» по иску на 80,5 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала заседания в Арбитражном суде Татарстана.

Ранее предприятие «Технология» обратилось в суд с требованием взыскать с «МВЕН» 80,5 млн руб. убытков. Представитель истца Александр Покровский ходатайствовал об отложении предварительного судебного заседания, так как «Технология» и «МВЕН» планируют заключить мировое соглашение. Судебное заседание перенесли на 22 мая.

В мае предприятие «Ростеха» планирует принять представителей «МВЕН», чтобы вместе осмотреть самолеты. В 2022 году Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре постановил ответчику передать 10 недостроенных самолетов Т-500 заказчику — «Технологии» им. Ромашина. Суд также обязал предприятие «Ростеха» выплатить фирме 21,3 млн руб. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» источник, знакомый с деталями дела, на ремонт воздушных судов потребуется 80,5 млн руб.

Диана Соловьёва